鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估下修至6.18元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.28元下修至6.18元，其中最高估值6.64元，最低估值5.9元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.64
|8.06
|7.86
|最低值
|5.9
|6.96
|7.86
|平均值
|6.24
|7.33
|7.86
|中位數
|6.18
|7.22
|7.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,657,520
|27,267,000
|27,624,970
|最低值
|21,172,000
|22,771,000
|27,624,970
|平均值
|22,840,950
|25,675,860
|27,624,970
|中位數
|23,194,180
|26,043,460
|27,624,970
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。