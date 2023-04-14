鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為23.79元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.28元，其中最高估值1.68元，最低估值1.15元，預估目標價為23.79元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.68
|1.81
|1.84
|最低值
|1.15
|1.28
|1.84
|平均值
|1.37
|1.62
|1.84
|中位數
|1.28
|1.72
|1.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|65,777,270
|69,973,060
|74,077,570
|最低值
|55,610,000
|62,165,000
|68,363,190
|平均值
|60,481,700
|66,196,430
|71,220,380
|中位數
|60,767,710
|66,030,740
|71,220,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。