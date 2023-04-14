鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為23.79元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.28元，其中最高估值1.68元，最低估值1.15元，預估目標價為23.79元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 1.68 1.81 1.84
最低值 1.15 1.28 1.84
平均值 1.37 1.62 1.84
中位數 1.28 1.72 1.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 65,777,270 69,973,060 74,077,570
最低值 55,610,000 62,165,000 68,363,190
平均值 60,481,700 66,196,430 71,220,380
中位數 60,767,710 66,030,740 71,220,380

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.1 1.54 1.43 1.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		 54,805,919 57,897,440 56,249,044 54,522,618

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+14.10%

$11,410

原投組報酬率

+8.91%

$10,891

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    華星光

    4979

  • 10%

    永豐主流品牌基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞