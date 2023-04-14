鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至9.22元，預估目標價為174.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.22元上修至9.22元，其中最高估值14.12元，最低估值3.84元，預估目標價為174.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.12
|14.51
|最低值
|3.84
|6.59
|平均值
|9.06
|10.23
|中位數
|9.22
|10.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|29,096,780
|29,826,370
|最低值
|17,332,480
|19,633,420
|平均值
|23,489,990
|24,938,060
|中位數
|24,704,000
|24,163,770
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.14
|11.31
|27.65
|14.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,820,529
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。