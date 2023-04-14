鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至9.22元，預估目標價為174.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.22元上修至9.22元，其中最高估值14.12元，最低估值3.84元，預估目標價為174.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 14.12 14.51
最低值 3.84 6.59
平均值 9.06 10.23
中位數 9.22 10.32

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 29,096,780 29,826,370
最低值 17,332,480 19,633,420
平均值 23,489,990 24,938,060
中位數 24,704,000 24,163,770

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.14 11.31 27.65 14.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,820,529 41,094,979 82,506,032 91,628,115

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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