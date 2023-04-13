〈國安基金退場〉275天史上最長護盤 砸545億銀彈、投報率約15%

國安基金今 (13) 日舉行第 1 季例會，會中通過第 1 季財報並決議自明 (14) 日起退場，結束長達 275 天、史上最長的護盤任務，而根據最新出爐財報，截至今 (2023) 年 3 月 31 日止，國安基金共投入 545.08 億元護盤，金額為史上第 3 高，投報率約 15%。

據了解，國安基金委員會例會從今天下午 5 點開始，會議歷時約 1 小時，考量股市趨於穩定，市場也無失序之虞，因此全體委員一致決議國安基金退場。

台股去年 7 月時一度跌破 14000 點，為穩定市場信心，國安基金宣布 7 月 13 日進場護盤，隨著台股回穩指數回到 15000 點之上，國安基金也在今天宣布功臣身退，將自明天起退場，結束 275 天 (181 個交易日) 的護盤任務，而此次護盤天數也超越 2015 年 8 月全球股災的 232 天的護盤紀錄。

根據國安基金最新揭露的財報資料，今年第 1 季考量股市已回穩，國安基金並未加碼投資台股；統計自去年 7 月 13 日起到今年 3 月 31 日為止，國安基金共已投入 545.08 億元護盤，帳面未實現獲利 79 億餘元，加上獲配股利 4 億餘元，合計獲利 83 億餘元，投報率約 15%。

國安基金執行秘書阮清華表示，儘管目前還有通膨、地緣政治等變數影響市場，但先前明顯干擾市場的因素，包括升息、通膨等目前看來都有淡化的現象，部分國際組織也開始上調貿易量等，考量國安基金護盤時間太長會有邊際遞減效應，因此決議退場。

至於國安基金明天退場也代表自 13 日起可出脫持股，媒體追問，是否擔心國安基金退場賣股會影響股市？阮清華對此則強調，國安基金在出脫持股操作上「會非常小心」，強調會以不影響市場為原則。