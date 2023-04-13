盤中速報 - 加百裕(3323)急拉3.15%報36.0元，成交309張

加百裕(3323-TW)近5分K漲速3.15%，13日11:05報36.0元，成交309張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
加百裕(3323-TW)近5日股價上漲1.76%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.74%。櫃買指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+136 張
- 外資買賣超：+136 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-51 張
- 融券增減：-4 張
最新相關新聞
加百裕(3323-TW)近5分K漲速3.15%，13日11:05報36.0元，成交309張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
加百裕(3323-TW)近5日股價上漲1.76%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.74%。櫃買指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.66%
$12,966
原投組報酬率
+21.13%
$12,113
投組標的成分
40%
8222
20%
5353
20%
3027
10%
3038
10%