盤中速報 - 加百裕(3323)急拉3.15%報36.0元，成交309張

加百裕(3323-TW)近5分K漲速3.15%，13日11:05報36.0元，成交309張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

加百裕(3323-TW)近5日股價上漲1.76%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.74%。櫃買指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+136 張
  • 外資買賣超：+136 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-51 張
  • 融券增減：-4 張

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