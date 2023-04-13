新光人壽首家推出家族聯絡網 守護高齡經濟安全

台灣因人口高齡化及少子化，預估將於 2025 年進入超高齡社會，且依台灣失智症協會調查，我國 65 歲以上老人失智症盛行率約為 8％，且年紀愈大盛行率愈高；依此推估，2036 年我國失智人口將高達 55 萬人。

為保障高齡者或失智者的資產安全，免於被金融剝削，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽領先同業推出「家族聯絡網服務」與導入國際標準規格 FIDO（Fast Identity Online）身分驗證，「以生物辨識取代輸入密碼」，解決密碼容易忘記或打錯的痛點，從各方面守護消費者的金融資產安全，保障消費者權益。

新光人壽重視公平待客，落實 ESG，深知年長者隨著老化過程，可能慢慢開始產生認知障礙，進而影響了正常辨別事理的能力，對於外界所提供的資訊，在判斷與反應時也不如過去敏銳，容易成為有心人剝削的對象。新光人壽領先全國同業，首家推出「家族聯絡網服務」，開放年滿 65 歲具行為能力的要保人，可以親臨新光人壽客戶服務櫃台申請指定一名家庭成員擔任家族聯絡人。家族聯絡人經申請人指定授權後，可以協助申請人掌握及管理保單狀況，包含查詢保單內容、補發繳費證明等，而當發生重大災害而申請人失聯，或特定通知無法寄達申請人時，保險公司亦可透過本服務，轉而通知或連繫家族聯絡人，以守護高齡者經濟安全。

此外，隨著金融科技的發展，對於消費者使用金融服務，其中最令長者或多數人困擾的就是要「輸入密碼」。為解決金融服務的密碼規範普遍複雜難記，容易忘記或打錯的使用痛點，保障使用者交易安全，新壽率先導入國際標準規格之 FIDO 身分驗證，優先應用於新壽 APP 及會員專區網站等會員網路保險服務， 經啟用 FIDO 無密碼設定後即可透過指紋或臉部辨識取代輸入密碼，進行登入與交易，更加安全與便利。除行動裝置之外，新光人壽 FIDO 身分驗證也可在電腦網站使用，實現跨螢幕的無密碼設計，全面優化使用者體驗。4 月並將推出期間限定 FIDO 登入贈點活動，限量 1 萬份 LINE POINTS。

新光人壽今年成立六十年，長期作為穩定社會力量的保險業者，將與時俱進，遵循「數位轉型，優化體驗」發展策略方向，落實公平待客，普惠金融，持續提供友善高齡商品與創新保戶服務，協助高齡者及早做好長壽風險管理，讓保障不中斷，實現「有光在，實現每個期待」的願景。