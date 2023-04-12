路盛採購森崴能源旗下欣鑫天然氣LNG 瀝青業首例

森崴能源 (6806-TW) 旗下欣鑫天然氣公司今 (12) 日宣布，與國內瀝青業者路盛實業簽訂每年供應 5000 噸 LNG 的天然氣採購合約，此為瀝青業者將長年生產瀝青的「重油」鍋爐廠變身，改換成低碳潔淨能源的 LNG，翻轉瀝青業能源新高度，預料將帶動更多瀝青業者和傳統重油鍋爐工廠轉型。

欣鑫天然氣董事長胡惠森指出，我國能源轉型以「減煤、增氣、展綠、非核」的潔淨能源發展為原則，兼顧電力穩定和降低空汙減碳。國內現有 145 家瀝青業者，多數位處偏地能源管線無法到達，尚有 80 餘家使用重油鍋爐生產。

胡惠森表示，為協助業者突破障礙，欣鑫天然氣利用獨有的 ISO Tank 和槽車供氣陸運模式，替業者建置單點供氣站，將燃煤、重油鍋爐，改成用 LNG，協助業者加速達成綠色低碳企業目標。

路盛實業董事長徐步盛表示，近年來國際間各種溫室氣體減量、淨零排放等要求，空汙減排已成關注焦點，4 年前，部分縣市下令要求「燃煤鍋爐退場」，今年開始，桃園、台南、高雄等地環保局，對只能燒煤、重油的新購燃燒設備，許可證核發更趨嚴格，只有使用天然氣的燃燒設備才會核發許可。

路盛是國內瀝青界最具代表性公司，擔負公共工程使命，也是政府評定的優等瀝青混凝土廠。此次與欣鑫合作將重油改換成 LNG，將大幅降低燃料成本，並減少 28% 的二氧化碳當量，對於改善空氣品質及減碳發揮顯著效果。

以一年採購 5000 公噸 LNG 計算，約減少 5039.63 噸 CO2e 排放，一棵樹一年減 12 公斤 CO2，等於種 41 萬 9969 棵樹，約 13.1 座大安森林公園的吸碳量。

欣鑫天然氣是中油以外，第一家民間取得經濟部核准天然氣進口事業資格的業者，主要業務為 LNG 進口、儲存、運輸，及提供場勘評估、安裝施工、運維保固等供氣服務。

