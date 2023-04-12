鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至26元，預估目標價為320.5元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26元上修至26元，其中最高估值28.31元，最低估值21.03元，預估目標價為320.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|28.31
|32.35
|24.67
|最低值
|21.03
|22.46
|24.67
|平均值
|25.46
|29.19
|24.67
|中位數
|26
|29.2
|24.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|57,790,340
|63,537,630
|64,604,820
|最低值
|53,945,510
|58,904,440
|64,604,820
|平均值
|56,053,720
|60,914,320
|64,604,820
|中位數
|55,935,160
|61,307,000
|64,604,820
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.02
|15.22
|14.01
|15.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。