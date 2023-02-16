盤中速報 - 青雲(5386)急跌-2.91%報38.25元，成交550張

青雲(5386-TW)近5分K跌速2.91%，16日09:06報38.25元，成交550張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

青雲(5386-TW)近5日股價下跌2.27%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.3%。櫃買指數下跌1.82%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-135 張
  • 外資買賣超：-135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-40 張
  • 融券增減：-3 張

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