巴西總統魯拉今飛抵中國 周五會習近平

巴西總統魯拉赴中國進行國是訪問，預定周五（14 日）與中國國家主席習近平會面，可能會討論雙邊貿易，以及中國在烏克蘭戰爭中扮演的角色，且中巴兩國有望簽署約 20 項協議。

中國外交部發言人華春瑩周二宣布，經中巴兩國商定，魯拉將於 4 月 12 日至 15 日赴中國進行國是訪問。「早上好，我準備啟程前往中國。巴西和中國有 11 小時的時差，你們準備好追蹤我的訪問行程了嗎？」當地時間周二上午，魯拉在推特上預告自己即將展開訪中之旅。此前魯拉因患流感和肺炎而推遲訪中行程。

魯拉率領的訪問團，將由參議院議長 Rodrigo Pacheco、財政部長 Fernando Haddad、環境部長席瓦 Marina Silva、農牧部長 Carlos Fávaro、州長及眾議員等 40 位政府高層組成。

魯拉預定周三飛抵上海，參加巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任「金磚國家」新開發銀行（NBD）總裁宣誓就職儀式。魯拉也會拜會華為與剛剛落成的書贊桉諾研發與創新中心。

魯拉預定周五與習近平舉行會談，內容可能涉及烏克蘭戰爭、全球治理及雙邊貿易等問題。巴西外交部表示，魯拉此次訪華，雙方將簽署約 20 項協議，將涵蓋醫療衛生、農產品、教育、文化、金融、工業、科技等領域。

中國社科院拉丁美洲研究所研究員周志偉周二表示，中巴合作是多領域、全方位，尤其是在經貿方面，中國已連續 14 年成為巴西最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達到 1,715 億美元，打破歷史紀錄。

據《法新社》報導，除了雙邊經貿往來，國際社會尤其關注巴西和中國在烏克蘭戰爭上的表態。魯拉此前曾對結束烏克蘭戰爭提出一項建議，由巴西、中國、印尼、印度等未捲入這場戰爭的國家成立一個「促和小組」，以尋求和平解決方案。

與許多中等收入國家和開發中國家領導人一樣，魯拉對烏克蘭戰爭採取不干涉政策，拒絕美國總統拜登主張的團結國際社會，反對俄羅斯侵略烏克蘭。