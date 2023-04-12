〈貴金屬盤後〉觀望CPI 黃金連續六天收在2000美元以上

黃金期貨周二 (11 日) 收盤上漲，美國周三將公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，美元走勢疲軟，並支撐金價。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 15.20 美元或 0.8%，報每盎司 2019 美元，連續第六個交易日收盤價高於每盎司 2000 美元整數關卡。

美元周二走軟，ICE 美元指數下跌 0.4% 至 102.21。美元貶值，代表對海外買家來說，持有美元計價的黃金變得相對便宜。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「現階段，市場不再特別在意聯準會 (Fed)5 月是否再次升息 1 碼，而是把焦點放在政策轉向上，並預期下半年會降息。」

Fed 官員對升息前景看法不一，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周二表示，只會再升息 1 碼是個好的起點，但芝加哥聯準銀總裁古斯比 (Austan Golsbee) 則說，面對近期銀行壓力，Fed 應該對升息謹慎。

美國上周五公布強勁的 3 月非農就業報告，DailyFX 分析師 Warren Venketas 預測，如果 CPI 增幅擴大，並支持貨幣緊縮，實質殖利率將上揚，提高持有黃金的機會成本。

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 周二表示，各國央行不該因為金融穩定風險，而暫時停止對抗通膨。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 認為，金價近期走勢再次凸顯 2000 美元這道心理關卡對多頭和空頭的重要性，

而 Zayne 資本市場投資長 Naeem Aslam 說：「既然通膨數據是決定未來物價走向的關鍵，金價走勢可能依然波動 。」

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