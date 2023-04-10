台股跟進T+1？證交所：先以4面向創造有利環境

印度股市今 (2023) 年起款券入帳日改為 T+1 日 (交易後第一個營業日)，台股有無機會也跟進實施？對此，證交所董事長林修銘指出，是否改為 T+1 還要再研議，但有四大方向可以先執行，以此先創造有利於 T+1 的環境，當 T+1 成為市場主流時，台股就能迅速銜接跟進。

林修銘表示，台股是否也跟進其他市場實施 T+1 必須要深入思考，在尚未充分諮詢外資機構前，不會貿然實施 T+1；而根據證交所規劃，這 4 大面向初步架構包括：一、增加對券商撥付作業的彈性，二、優化結算交割系統，三、強化交割借券機制，四、降低外資交割成本。

林修銘進一步指出，台灣早年款券入帳日為 T+3，期間也花了約 10 年調整才改成 T+2，事實上外資也因為 T+2 讓股市交割時間相對充裕，因此證交所目前仍以維持 T+2 制度。

但林修銘也說，除了印度在今年 1 月實施 T+1 制度外，美國、加拿大也將在明 (2024) 年 5 月實施 T+1 制度，英國則規劃自明年起開始研議是否跟進 T+1，而為因應市場趨勢，證交所將從增加券商撥付作業彈性、優化交割作業、強化借券機制，以及降低外資交割成本著手，創造有利於 T+1 的作業環境。

林修銘坦言，如果將款券入帳日改為 T+1 可降低交割風險，也將讓交割作業更有效率，提高市場流動性，但考量台股交割執行 T+2 行之有年，券商、銀行運作也十分順暢，因此如果要改為 T+1 還需要跟國際銀保、資產管理公司、券商等單位進行充分諮詢，才能研議是否跟進。