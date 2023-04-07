〈臺慶科法說〉入股鈺邦有助擴大AI、HPC布局 綜效最快明年顯現

電感廠臺慶科 (3357-TW) 總經理謝明良表示，入股固態電容廠鈺邦 (6449-TW)，短期可以看到財務投資的效益，中長期則可藉由策略聯盟的模式，擴大在 AI、高速運算 (HPC) 等高階伺服器市場，最快明年就可望看到綜效。

臺慶科斥資 14.5 億元，透過公開收購的方式取得鈺邦 2.5 萬張或 28.1% 股權，成為最大的單一股東，謝明良透露，兩家公司的董事長原本就熟識，因此才會有這次的合作。

謝明良指出，鈺邦不但獲利穩定，在固態電容的市場地位也算領先，尤其在板卡、CPU/GPU、伺服器等領域布局完整，也是多家電子組裝代工大廠的供應商，有助臺慶科也想擴大 AI、HPC 等相關布局。

對鈺邦而言，謝明良認為，臺慶科在車用布局較強，但鈺邦這一塊的營收占比目前較低，因此雙方可以達到互補的雙贏效果。

據了解，目前臺慶科跟鈺邦的業務單位已經展開對接，但公司也坦言，合作綜效最快明年才會陸續顯現，伺服器可能會先看到效益，車用因為認證時間較長，會在伺服器後面發酵。

而在財務投資方面，目前臺慶科除了以權益法認列轉投資的業外獲利外，也能認列鈺邦發放的現金股利，若以鈺邦去年度每股擬配息 2 元估算，臺慶科能認列獲利約 5000 萬元。