高力Q3獲利創新高 前三季每股純益2.24元

高力 (8996-TW) 受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，第三季營收及獲利同創新高，單季稅後純益 9228 萬元，每股純益 1.03 元，前三季稅後純益 2.01 億元，年增 69.02%，每股純益 2.24 元。

高力第三季營收 7.61 億元，毛利率 28.19%，季增 1.28 個百分點，年減 0.42 個百分點，稅後純益 9228 萬元，季增 49.55%，年增 97.2%，每股純益 1.03 元。

高力前三季營收 19.44 億元，毛利率 27.18%，年增 0.18 個百分點，稅後純益 2.01 億元，年增 69.02%，每股純益 2.24 元。

由高力公布的營收結構來看，主要硬銲型板式熱交換器維持在 8 月及 9 月 1.3 億元水準，不過包括供應氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 反應盒在內的熱能產品營收，8 月爲 9800 萬元，9 月則跳升到 1.3 億元水準，推升 9 月營收創新高，第三季營收也因此改寫歷史新高。

高力硬銲型板式熱交換器占營收比重 55%，在俄烏戰事影響下，歐洲熱泵加溫器應用的硬銲型板式熱交換器接單成長，高力主管指出，硬銲型板式熱交換器接單能見度高，等於是今年下半年接單全滿，該項產品今年營收將較去年成長。

另外，高力對主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 反應盒出貨及訂單持續升溫，去年出貨金額較 2020 年成長，預估 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成；Bloom Energy 也提高對供應鏈下單數量。

氫燃料電池製造商 Bloom Energy 今年訂單增加，高力安排交貨數量逐季成長，下半年數量維持高檔，加上熱泵加溫器應用硬銲型板式熱交換器下半年出貨推升，打破高力歷年上下半年各半營收比重，預估今年將成為上下半年 45% 比 55% 的比重。

