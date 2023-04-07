盤中速報 - 佳必琪(6197)急拉2.33%報52.6元，成交1,616張

佳必琪(6197-TW)近5分K漲速2.33%，07日09:20報52.6元，成交1,616張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳必琪(6197-TW)近5日股價上漲5.06%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.55%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+336 張
  • 外資買賣超：+320 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：-126 張
  • 融券增減：+6 張

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