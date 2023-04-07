中國國資委：擴大積體電路產業政策支持！

中國國資委黨委書記、主任張玉卓周四（6 日）視察中國電子信息產業集團旗下華大九天，並說積體電路產業是引領未來的產業，將進一步精準施策，在人才、資金等方面擴大政策支持力道。

據《證券時報》報導，張玉卓周四表示，多年來華大九天以堅定不移的恆心和毅力，在晶片設計、製造、封裝、測試全流程電子設計自動化（EDA）工具方面進行戰略布局，強化技術研發，逐漸形成產品線完整、綜合科技實力較強的龍頭企業，值得充分肯定。EDA 被稱為「晶片之母」。

「國資委將進一步精準施策，在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業在積體電路產業鏈發展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前，更好促進積體電路產業高品質發展。」張玉卓說。

張玉卓對華大九天提出四項要求，包括要著力提升企業科技創新能力，圍繞產業鏈布局創新鏈，瞄準全球行業競爭前沿，進一步增強關鍵核心技術攻關力道，勇攀科技高峰，搶佔未來發展制高點。

華大九天成立於 2009 年，一直聚焦於 EDA 工具的研發、銷售及相關服務，並於去年 7 月登陸創業板。

中信證券指出，EDA 是面向電子設計領域的基礎工具，包括電路設計、版圖設計、版圖驗證、性能分析等，是積體電路產業的戰略基礎支柱之一。ESDAlliance 的數據顯示，2020 年全球 EDA 市場的規模為 115 億美元，2015-2020 年 CAGR（複合年均成長率）為 8.1%，海外三巨頭市佔率超六成。另中國半導體行業協會的數據顯示，2020 年中國 EDA 軟體市場的規模為人民幣 93.1 億元，預估到 2025 年將達到 185 億元。

中信證券進一步指出，一方面，積體電路領域新產品新技術的革新對 EDA 工具提出更高要求，帶動行業快速增長；另一方面，中國 EDA 市場國產化的比率不到 10%，替代空間較大。以華大九天為代表的中國代表性廠商加速技術創新，以點帶面，局部領域快速突破，加速客戶滲透，整體保持強勁成長動能。