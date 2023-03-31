盤中速報 - 宇瞻(8271)急拉2.1%報53.7元，成交1,190張

宇瞻(8271-TW)近5分K漲速2.1%，31日09:18報53.7元，成交1,190張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宇瞻(8271-TW)近5日股價上漲1.78%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.97%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,244 張
- 外資買賣超：+1,213 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+31 張
- 融資增減：+213 張
- 融券增減：+2 張
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投組標的成分
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2731
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