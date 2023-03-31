〈台股盤前〉美股連二漲台指期夜盤跟進 留意連假前賣壓

美國銀行危機逐步落幕，美股四大指數 30 日收漲連二紅，台指期夜盤也小漲 46 點，台股今 (31) 日可望逐步向上挑戰前高，不過，隨著清明連假來臨，法人指出，需留意連假前賣壓，市場資金恐持續觀望。

美股道瓊指數上漲 0.43% 收 32859.03 點，那斯達克指數上漲 0.73%，收 12013.47 點，標普 500 指數上漲 0.57%，收 4050.83 點，費城半導體指數上漲 1.62%，收 3208.26 點；台指期夜盤上漲 46 點至 15865 點，逐步挑戰前高 15979 點。

國內外新聞方面，美國銀行危機逐漸落幕，里奇蒙聯準銀行總裁巴金週四表示，美國銀行的存款流動似乎「相對穩定」，而通膨仍然過高，可能要比預期更長的時間才能回落。另外儘管銀行業近期面臨壓力，但政策重點仍將放在通膨上。

蘋果 6 月即將舉行開發者大會 (WWDC) ，不過，市場消息指出，研發多年的首款混合實境 (MR) 頭戴裝置可能無法如期在 6 月發布，因其生產計畫順延到 2023 年第三季「中後期」。

對於美國晶片法案補助，晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音 30 日表示，有些限制條件沒辦法接受，會與美國政府討論，希望能調整到不會受到負面影響。而美國近來加強對半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變，台灣電子、工具機、機械、塑化相關產業具有極高潛力，政府應掌握契機，建構半導體產業生態圈。

台灣房市交易量明顯萎縮，商仲業者戴德梁行董事總經理顏炳立 30 日指出，預估今年第二季開始會出現價格的鬆動，如依此行進方向，第四季才會跌，但房價要跌，以蛋黃區來看，跌幅頂多 10%。

台達電 3 日宣布將以人民幣 8170 萬元 (約合新台幣 3.58 億元) ，取得浙江科恩特電機科技 19% 股權，科恩特將可協助台達電強化工業自動化產品線、提供高度整合解決方案，加速台達電智能製造產品服務。