〈南寶法說〉巴黎奧運品牌商提前備貨 下半年將優於上半年

南寶 (4766-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望今年，公司指出，終端品牌商自去年第四季起便進入庫存調整，預計將持續至上半年，看好明年巴黎奧運來臨，品牌商將在下半年啟動拉貨潮，提升鞋材、服飾接著劑需求，帶動下半年營運優於上半年。

南寶主要接著劑業務中分鞋材 & 服飾、工業 & 消費兩大類，公司表示，鞋材 & 服飾接著劑中，終端品牌端持續庫存調整，本季衰退幅度雖已較前季和緩，但第二季調整仍將持續，不過，品牌端也開始對去庫存狀況更樂觀，預期第三季持平去年、第四季將成長。

另外，南寶指出，工業 & 消費接著劑業務本季比前季疲軟，第二季持續放緩，今年將會提高產品競爭力與高毛利產品，導入更多創新技術，提高產品獲利表現。

塗料與建材方面，南寶表示，成本轉嫁後今年建材營收可望持續成長，塗料也將提高高性能工業塗料等應用。南寶接著劑營收比重超過 7 成，建材業務營收 15%，塗料 8% 以及其他。

南寶也持續深化碳纖維業務的布局，去年已宣布取得常熟裕博高分子材料 70% 股權，預計今年第二季完成交易、併入報表，期待併購後將擴大中國碳纖維用樹脂布局，成為營運新動能。

獲利展望上，南寶表示，由於原料成本下降、客戶存在接單壓力，產品價格有降價狀況，但目前積極與客戶溝通讓價格緩降，加上價格調整的時間差變化，預期整體毛利率都會維持一定水準，若後續成本穩定，加上產品組合調整，毛利率可望保持向上趨勢。

南寶董事會近期已宣布去年盈餘分配案，擬每股發放 10 元現金股利，股利發放率 69.25%，公司今指出，隨著公司持續成長，為了回饋股東，未來將取消過去絕對金額的配息方式，改依發放率 65% 以上為配息標準。