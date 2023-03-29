有望突破1.6200，歐元/澳元或迎來重大行情

如果您在尋找下一個市場爆點行情，請密切留意歐元 / 澳元！

自 3 月初以來，該貨幣對已反彈逾 550 點，多頭以摧枯拉朽之勢突破多個關鍵阻力位，本周一更是觸及 2023 年新高 1.6256，看上去上行動力充足。

歐元走強和澳元疲軟

歐元走強是歐元 / 澳元持續拉升的主要驅動力。本月迄今，歐元兌多數 G10 貨幣升值。

另一方面，對於澳元而言，受避險情緒和市場對澳大利亞經濟狀況的擔憂影響，過去幾周澳元走勢不佳。

歐元走強和澳元疲軟強化了歐元 / 澳元基本面向好的觀點。技術面也支持看漲預期，目前匯價已遠高於 50 日、100 日和 200 日移動均線。接下來的關鍵問題是多頭是否有足夠的力量攻克周線阻力位 1.6200，上一次周線收上這一關口還是在 2021 年 8 月。

前情回顧…

3 月以來，央行會議、重磅經濟數據和重大風險事件擾動歐元 / 澳元走勢。

本月早些時候，澳洲聯儲鴿派升息 25 個基點，暗示可能暫停其為期 10 個月的緊縮周期。一周後，歐洲央行無懼硅谷銀行倒閉帶來的銀行業風險堅持大幅升息 50 個基點，繼續致力於抗擊通膨。繼硅谷銀行之後，瑞信傳出暴雷消息，銀行業風暴愈演愈烈，市場避險情緒升溫打擊了澳元走勢。目前，金融市場有所企穩，但對銀行業動蕩揮之不去的擔憂可能會令澳元繼續承壓。澳元走弱將推動歐元 / 澳元上漲。

本周展望…

本周，歐元區和澳大利亞都有關鍵數據出爐，歐元 / 澳元可能隨之起伏波動。

周一，德國發布的數據顯示 IFO 商業景氣指數升至 93.3，為 2021 年 2 月以來的最高水平。該指數被視為德國經濟的風向標之一，商業樂觀情緒改善短期內將提振歐元。

本周中，市場焦點轉向澳大利亞最新通膨數據，預計 2 月 CPI 同比漲幅從 1 月的 7.4% 回落至 7.2%。通膨壓力緩解的跡象可能支持澳洲聯儲 4 月會議暫停升息。在這樣的預期之下，澳元或進一步走軟。

德國最新通膨數據和歐元區信心指數將於周四公布。初步估計顯示，德國 3 月通膨率料從 2 月份的 8.7% 降至 7.3%。

歐元面臨的主要風險事件是周五揭曉的歐元區 2 月失業率和 3 月通膨數據。市場預計 2 月份失業率保持在 6.7%； 3 月份通膨率預計從上月的 8.5% 大幅下降至 7.1%。如果通膨確實如預期快速回落，那麼對歐洲央行放慢緊縮步伐的呼聲可能越來越響。。

歐元 / 澳元周線能突破 1.6200 阻力位嗎？

從技術面看，如果歐元 / 澳元周收盤能攻克 1.6200，將迎來重大突破性行情。

日線圖上，歐元 / 澳元仍顯著看漲，多頭和空頭在等待新的基本面催化劑，在此期間匯價可能震蕩整理。1.6140 和 1.6250 構成初步支撐位和阻力位。若該貨幣對日收盤突破 1.6250，將鼓舞多頭推動匯價周線站上 1.6200 重要關口，然後為上沖 1.6400 和 1.6550 打開通道。

反之，若周線圖上繼續被壓制在 1.6200 下方，匯價可能向 1.6140 和 1.5900（200 日均線略上方）回落。

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