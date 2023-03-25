〈熱門股〉富采周漲逾15%收復所有均線 股價創逾9個月新高

隨著中國解封，市場看好 LED 市況可望逐步回溫，也帶動富采 (3714-TW) 本周低點強彈 15.44%，一舉站回所有均線，股價創逾 9 個月新高，成交量也放大至 4.74 萬張。
展望今年，富采認為，上半年沒有看到太好的消息，市場持續維持疲軟，但期待下半年可望好轉，持續看好車用導入 MiniLED 技術，帶動車用業務成長。
富采本周大漲 15.44%，周成交量 4.74 萬張，三大法人買超 1.15 萬張，其中外資買超 1.07 萬張，自營商買超 861 張。
隨著中國解封，市場看好 LED 市況可望逐步回溫，也帶動富采 (3714-TW) 本周低點強彈 15.44%，一舉站回所有均線，股價創逾 9 個月新高，成交量也放大至 4.74 萬張。
展望今年，富采認為，上半年沒有看到太好的消息，市場持續維持疲軟，但期待下半年可望好轉，持續看好車用導入 MiniLED 技術，帶動車用業務成長。
富采本周大漲 15.44%，周成交量 4.74 萬張，三大法人買超 1.15 萬張，其中外資買超 1.07 萬張，自營商買超 861 張。
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.36%
$12,236
原投組報酬率
+16.50%
$11,650
投組標的成分
40%
8478
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6533
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3035
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