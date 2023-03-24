〈台幣〉量能萎縮 連4升收30.353元 續創1個多月新高

國際美元止貶回升，主要亞幣今 (24) 日普遍拉回，新台幣兌美元匯率陷入盤整，盤中最高來到 30.332 元、最低 30.38 元，匯價波動不大，終場以 30.353 元作收，小升 1.9 分，為連 4 升，創今年 2 月中旬以前新高，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.51 億美元。

台灣央行決議升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別調升至 1.875%、2.25% 及 4.125%，自 3 月 24 日起實施。匯銀人士認為，央行升息的決策有助縮小台美利差，新台幣匯率仍有機會走揚，不排除挑戰 30 元整數大關。

新台幣匯率昨天強升 1.54 角，收在 30.372 元，今天熱錢匯入情形略見降溫，台北外匯市場成交量僅 9.5 億美元，元太外匯市場成交量 4.01 億美元，新台幣終場收在 30.353 元，升值 1.9 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.47%，日元升值 0.53%，新台幣小升 0.06%，韓元重挫 1.24%，歐元貶值 0.72%，人民幣貶值 0.31%，新加坡幣貶 0.16%，越南盾也小幅走貶。

台股盤中遇亂流、幾度翻黑，金融股面臨回檔壓力，但隨著電子權值股回穩，部分傳產股也有撐，帶動加權指數終場上漲 50.75 點，收在 15914.7 點，續創逾 9 個月以來的收盤新高。三大法人同站買方，其中外資回補台股 113 億元，已連 3 買，累計大買約 545 億元。