盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.63%報136.5元，成交3,106張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.63%，24日09:51報136.5元，成交3,106張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲15.56%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲8.82%。櫃買指數上漲4.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+712 張
- 外資買賣超：+368 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+344 張
- 融資增減：+274 張
- 融券增減：-74 張
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AI優化後報酬率
+34.65%
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原投組報酬率
+26.11%
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投組標的成分
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6143
20%
2402
20%
6160
10%
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10%