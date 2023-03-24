盤中速報 - 正新(2105)股價拉至漲停，漲停價38.4元，成交3,550張

正新(2105-TW)24日09:01上漲3.45元，股價漲停報38.4元，委買873張，成交3,550張。
主要業務為輪胎橡膠製品等。所屬產業為橡膠工業，相關橡膠類指數近5日上漲2.34%。
正新(2105-TW)近5日股價上漲2.64%，台灣加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,693 張
- 外資買賣超：-1,136 張
- 投信買賣超：-493 張
- 自營商買賣超：-64 張
- 融資增減：-57 張
- 融券增減：-19 張
最新相關新聞
正新(2105-TW)24日09:01上漲3.45元，股價漲停報38.4元，委買873張，成交3,550張。
主要業務為輪胎橡膠製品等。所屬產業為橡膠工業，相關橡膠類指數近5日上漲2.34%。
正新(2105-TW)近5日股價上漲2.64%，台灣加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.02%
$11,202
原投組報酬率
+5.71%
$10,571
投組標的成分
40%
6143
20%
2402
20%
6160
10%
3022
10%