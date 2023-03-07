英特磊2月營收月增1.5% 看營運動能逐步回溫

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (7) 日公告 2 月營收，受整體產業景氣保守，營運動能相對放緩，單月營收達約 5326.6 萬元，月增 1.5%、年減 23%，累計前 2 個月營收達 1.05 億元、年減 25.36%，英特磊表示，儘管今年成長預估保守，但與客戶關係、產品面均維持穩定，未來營運可望逐步回溫。

英特磊說明，2 月營收較去年同期衰退，主因是整體半導體產業景氣趨於保守，客戶庫存消化速度減緩，量產訂單延遲所致，此外，2 月出貨訂單的量產產品比例也較低。

另一方面，砷化鎵整合元件商全訊 (5222-TW)2 月營收則呈現雙增，單月營收達 8522.4 萬元，月增 15.43%、年增 52.1%，主要反映政府標案交貨排程變動，全訊樂觀預期，今年國防相關 PA 模組及次系統出貨量可望逐季成長，全年國防軍工領域訂單將雙位數成長。

此外，全訊指出，隨疫情逐步紓解，國外客戶訂單也回籠，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望較去年成長，除軍工產品外，商用產品也將有所突破，其中，自主研發生產的毫米波功率放大器，已成功進軍衛星通訊市場，今年將開始對國內及國外客戶進行小批量出貨。