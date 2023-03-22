盤後速報 - 明安(8938)下週(3月29日)除息8.97元，預估參考價100.53元

明安(8938-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.97元。

以今日(3月22日)收盤價109.50元計算，預估參考價為100.53元，息值合計為8.97元，股息殖利率8.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

明安(8938-TW)所屬產業為其他業，主要業務為碳纖維預浸材料、碳維維製品(球桿、球頭..)製造加工及買賣業務。航太工業所需「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。前項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價下跌3.96%，櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/29 109.50 8.9748 8.2% 0.0
2022/06/22 80.6 5.5 6.82% 0.0
2021/07/28 78.5 2.7 3.44% 0.0
2020/06/30 33.25 2.3 6.92% 0.0
2019/07/02 43.25 2.2 5.09% 0.0

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