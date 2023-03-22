盤後速報 - 明安(8938)下週(3月29日)除息8.97元，預估參考價100.53元

明安(8938-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.97元。
以今日(3月22日)收盤價109.50元計算，預估參考價為100.53元，息值合計為8.97元，股息殖利率8.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
明安(8938-TW)所屬產業為其他業，主要業務為碳纖維預浸材料、碳維維製品(球桿、球頭..)製造加工及買賣業務。航太工業所需「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。前項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價下跌3.96%，櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/29
|109.50
|8.9748
|8.2%
|0.0
|2022/06/22
|80.6
|5.5
|6.82%
|0.0
|2021/07/28
|78.5
|2.7
|3.44%
|0.0
|2020/06/30
|33.25
|2.3
|6.92%
|0.0
|2019/07/02
|43.25
|2.2
|5.09%
|0.0
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