盤後速報 - 白紗科(8401)下週(3月29日)除息2元，預估參考價21.9元

白紗科(8401-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(3月22日)收盤價23.90元計算，預估參考價為21.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率8.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

白紗科(8401-TW)所屬產業為其他業，主要業務為包裝盒、標籤印刷產品之製造加工買賣。名片、海報、書冊、信封等紙製品印刷之製造加工買賣。桌月曆、手提袋及前各項有關之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.03%，櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/29 23.90 1.9986 8.36% 0.0
2022/03/24 20.25 1.7321 8.55% 0.0
2021/03/31 15.3 0.6662 4.35% 0.0
2020/04/01 11.0 0.5006 4.55% 0.0
2019/06/19 12.4 0.845165 6.82% 0.0

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.73%

$12,973

原投組報酬率

+22.39%

$12,239

投組標的成分

  • 40%

    系微

    6231

  • 20%

    雙鴻

    3324

  • 20%

    永冠-KY

    1589

  • 10%

    旺矽

    6223

  • 10%

    施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞