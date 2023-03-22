盤後速報 - 白紗科(8401)下週(3月29日)除息2元，預估參考價21.9元

白紗科(8401-TW)下週(3月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(3月22日)收盤價23.90元計算，預估參考價為21.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率8.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
白紗科(8401-TW)所屬產業為其他業，主要業務為包裝盒、標籤印刷產品之製造加工買賣。名片、海報、書冊、信封等紙製品印刷之製造加工買賣。桌月曆、手提袋及前各項有關之進出口貿易業務。近5日股價下跌1.03%，櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/29
|23.90
|1.9986
|8.36%
|0.0
|2022/03/24
|20.25
|1.7321
|8.55%
|0.0
|2021/03/31
|15.3
|0.6662
|4.35%
|0.0
|2020/04/01
|11.0
|0.5006
|4.55%
|0.0
|2019/06/19
|12.4
|0.845165
|6.82%
|0.0
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