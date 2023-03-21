鴻海轉投資富智捷攜手西門子 加速開發新一代ADAS產品

鴻海 (2317-TW) 轉投資的富智捷 (MobileDrive) 今 (21) 日宣布，將與德國電子製造業大廠西門子 (Siemens) 合作，透過西門子協作導入模型化基礎系統工程(MBSE)，加速開發新一代先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)。

富智捷是鴻海旗下子公司富智康 (FIH Mobile) 與國際車廠 Stellantis 各持股 50% 的合資公司，共同開發車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台，此次與西門子合作，富智捷利用 MBSE 框架為其 ADAS 功能開發演算法和軟體控制，同時並採用西門子 Xcelerator 的解決方案與數位孿生 (Digital Twins) 技術來加速 ADAS 功能的開發。

該項目研發流程圍繞自駕系統相關的車輛重保件進行展開，從使用者場景 (Use Case) 分析開始，延伸至功能安全 (Functional Safety) 需求分析、失效模式與效應分析 (FMEA) 到法規需求分析等，最後導出演算法，同時並設計對應的測試案例 (Test Case) 建置模擬驗證環境，確保所開發的功能滿足不同階段分析的需求。

雙方合作範圍也涵蓋 ADAS 側向輔助功能中十分關鍵的緊急避障功能，如緊急車道維持、緊急轉向輔助和自動緊急轉向，以及其他常見的功能如車道維持輔助、車道居中控制、自動變換車道。

此外，富智捷更積極導入人工智慧 (AI) 以及電腦視覺技術 (Computer Vision)，加速 ADAS 產品的創新與開發，隨著車廠客戶近期的新款車型推出，所配備的富智捷 ADAS 產品也獲得好評。