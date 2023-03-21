最新！中國公布國務院機構設置

中國政府周一（20 日）公布《國務院關於機構設置的通知》，表示根據黨的二十屆二中全會審議通過的《黨和國家機構改革方案》、第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議批准的國務院機構改革方案和國務院第一次常務會議審議通過的國務院直屬特設機構、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位設置方案，最新國務院機構設置如下：

一、國務院辦公廳

二、國務院組成部門

外交部

國防部

國家發展和改革委員會

教育部

科學技術部

工業和信息化部

國家民族事務委員會

公安部

國家安全部

民政部

司法部

財政部

人力資源和社會保障部

自然資源部

生態環境部

住房和城鄉建設部

交通運輸部

水利部

農業農村部

商務部

文化和旅游部

國家衛生健康委員會

退役軍人事務部

應急管理部

中國人民銀行

審計署

教育部對外保留國家語言文字工作委員會牌子。工業和信息化部對外保留國家航天局、國家原子能機構牌子。人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。自然資源部對外保留國家海洋局牌子。生態環境部對外保留國家核安全局牌子。農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子。

三、國務院直屬特設機構

國務院國有資產監督管理委員會

四、國務院直屬機構

海關總署

國家稅務總局

國家市場監督管理總局

國家金融監督管理總局

中國證券監督管理委員會

國家廣播電視總局

國家體育總局

國家信訪局

國家統計局

國家知識產權局

國家國際發展合作署

國家醫療保障局

國務院參事室

國家機關事務管理局

國家市場監督管理總局對外保留國家反壟斷局、國家認證認可監督管理委員會、國家標準化管理委員會牌子。國家新聞出版署（國家版權局）在中央宣傳部加掛牌子，由中央宣傳部承擔相關職責。國家宗教事務局在中央統戰部加掛牌子，由中央統戰部承擔相關職責。

五、國務院辦事機構

國務院研究室

國務院僑務辦公室在中央統戰部加掛牌子，由中央統戰部承擔相關職責。國務院港澳事務辦公室在中共中央港澳工作辦公室加掛牌子，由中共中央港澳工作辦公室承擔相關職責。國務院台灣事務辦公室與中共中央台灣工作辦公室、國家互聯網信息辦公室與中央網絡安全和信息化委員會辦公室，一個機構兩塊牌子，列入中共中央直屬機構序列。國務院新聞辦公室在中央宣傳部加掛牌子，由中央宣傳部承擔相關職責。

六、國務院直屬事業單位

新華通訊社

中國科學院

中國社會科學院

中國工程院

國務院發展研究中心

中央廣播電視總台

中國氣象局

國家行政學院與中央黨校，一個機構兩塊牌子，作為黨中央直屬事業單位。