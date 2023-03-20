盤中速報 - 茂迪(6244)急拉2.04%報34.95元，成交20,483張

茂迪(6244-TW)近5分K漲速2.04%，20日09:12報34.95元，成交20,483張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂迪(6244-TW)近5日股價上漲16.3%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌0.95%。櫃買指數下跌0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,177 張
  • 外資買賣超：+4,961 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,216 張
  • 融資增減：+6,786 張
  • 融券增減：+301 張

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