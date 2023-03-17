盤中速報 - 茂迪(6244)急拉3.27%報33.15元，成交5,191張

茂迪(6244-TW)近5分K漲速3.27%，17日09:06報33.15元，成交5,191張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂迪(6244-TW)近5日股價上漲5.11%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌9.14%。櫃買指數下跌4.15%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,683 張
  • 外資買賣超：+3,372 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+311 張
  • 融資增減：+2,020 張
  • 融券增減：+71 張

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