盤中速報 - 茂迪(6244)急拉3.27%報33.15元，成交5,191張

茂迪(6244-TW)近5分K漲速3.27%，17日09:06報33.15元，成交5,191張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂迪(6244-TW)近5日股價上漲5.11%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌9.14%。櫃買指數下跌4.15%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,683 張
- 外資買賣超：+3,372 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+311 張
- 融資增減：+2,020 張
- 融券增減：+71 張
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+17.70%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2471
20%
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20%
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