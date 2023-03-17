盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.13%報1200.0元，成交2,896張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.13%，17日09:19報1200.0元，成交2,896張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲9.22%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.06%。台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+971 張
- 外資買賣超：+777 張
- 投信買賣超：+199 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-541 張
- 融券增減：+289 張
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