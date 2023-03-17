盤中速報 - 矽創(8016)急跌-2.12%報230.0元，成交920張

矽創(8016-TW)近5分K跌速2.12%，17日09:07報230.0元，成交920張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽創(8016-TW)近5日股價下跌2.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.06%。台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,593 張
  • 外資買賣超：+1,964 張
  • 投信買賣超：-413 張
  • 自營商買賣超：+42 張
  • 融資增減：+169 張
  • 融券增減：-34 張

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