盤中速報 - 矽創(8016)急跌-2.12%報230.0元，成交920張

矽創(8016-TW)近5分K跌速2.12%，17日09:07報230.0元，成交920張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽創(8016-TW)近5日股價下跌2.36%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.06%。台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,593 張
- 外資買賣超：+1,964 張
- 投信買賣超：-413 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：+169 張
- 融券增減：-34 張
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AI優化後報酬率
+27.22%
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原投組報酬率
+17.48%
$11,748
投組標的成分
40%
2471
20%
3056
20%
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