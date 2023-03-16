寶成去年稅後純益126億元 每股賺4.29元

製鞋大廠寶成 (9904-TW) 今 (16) 日公布去年營運表現，去年第四季稅後虧損 27.82 億元，較前季、前年同期盈轉虧，每股虧損 0.94 元，全年稅後純益 126.44 億元，年減 12.4%，每股純益 4.29 元。
寶成去年第四季營收 629.2 億元，季減 8.8%、年增 7.6%，毛利率 24.3%，季減 0.8 個百分點、年增 0.66 個百分點，營益率 3.24%，季減 1.97 個百分點、年增 4.2 個百分點，稅後虧損 27.82 億元，較前季、前年同期盈轉虧，每股虧損 0.94 元。
寶成去年全年營收 2674.9 億元，年增 11.5%，毛利率 24.15%，年減 0.12 個百分點，營益率 3.96%，年增 2.93 個百分點，稅後純益 126.44 億元，年減 12.4%，每股純益 4.29 元。
寶成表示，製鞋去年營收比重 69%，去年鞋類產品需求穩健，加上前年下半年越南疫情低基期因素，全年出貨雙數實現雙位數成長，帶動製鞋業務較前年同期成長 34.1%。
運動用品零售與品牌代理業務比重 30.7%，去年受中國疫情反覆，導致消費力道下降、物流與配送服務也受阻，通路業務年減 19.2%；其他業務則無重大變動，營收比重維持 0.3%。
營業外收入與支出方面，寶成指出，去年度依權益法認列之投資收益為 75.41 億元，較前年減少 34.36 億元，主要受認列直、間接持股 18.09% 南山人壽轉投資收益 55.52 億元，較前年減少 50.63 億元。