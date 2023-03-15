拜登政府尋求釋出無線頻譜 以滿足先進科技需求

拜登政府周三 (15 日) 正在努力確認重要的無線頻譜，以重新用於滿足先進科技需求和美國對無線網絡需求的飆升。

美國商務部國家電信和信息管理局 (NTIA) 正在制訂國家頻譜戰略，目標是確定至少 1500 兆赫的頻譜以用於潛在的新用途。

NTIA 主席戴維森 (Alan Davidson) 接受《路透》採訪指出，「如今，頻譜在美國人的生活中發揮著前所未有的核心作用，從手機到航空安全再到天氣預報。」

他說，10 年內達到 1600 兆赫的目標應可實現，但也很困難。

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，目前與聯邦通信委員會 (FCC) 共同管理美國頻譜的 NTIA 正在徵求公眾意見，以確定「新頻譜帶的潛在再利用，以在未來幾年刺激競爭和創新」。

該戰略將解決當前和未來的頻譜需求，包括固網和行動無線寬頻、下一代衛星通訊和其他航太通訊系統，還有先進的交通以及工業和商業應用。

戴維森說，這還將涉及無線醫療設備和遠距醫療、物聯網和智慧城市，以及包括國防、領空、關鍵基礎設施和氣候監測和預報在內的關鍵政府用途。

FCC 過去 30 年拍賣無線頻譜的權力上周被國會解除，促使部分國會議員迅速爭取這些可為美國政府募集超過 2000 億美元的權力。

對頻譜使用的需求正在飆升，因為計劃中的新用途（如車聯網）也在飆升。2021 年，美國行動無線數據流量成長了 20%。

戴維森表示，關於 5G C 波段頻譜和航空使用的爭議，代表產業和政府都體認到「需要一種協調的方法」來管理當前和未來的頻譜使用。

他說，「6G 網路即將到來、新的巨型聯網衛星、聯網汽車、物聯網，所有這些都需要讓頻譜有新的用途。」