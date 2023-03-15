盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.2%報79.1元，成交1,190張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.2%，15日09:18報79.1元，成交1,190張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價下跌1.95%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.44%。台灣加權指數下跌3.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-234 張
- 外資買賣超：-741 張
- 投信買賣超：+574 張
- 自營商買賣超：-67 張
- 融資增減：-467 張
- 融券增減：+33 張
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投組標的成分
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