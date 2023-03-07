盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.88%報78.3元，成交4,631張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.88%，07日10:54報78.3元，成交4,631張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凱美(2375-TW)近5日股價上漲13.77%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.55%。台灣加權指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+40 張
  • 外資買賣超：-657 張
  • 投信買賣超：+650 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：+1,056 張
  • 融券增減：+48 張

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