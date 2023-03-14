AES-KY去年EPS 37.67元創新高 每股擬配息19元

左至右為AES-KY總經理宋維哲、董事長宋福祥。(鉅亨網資料照)
左至右為AES-KY總經理宋維哲、董事長宋福祥。(鉅亨網資料照)

鋰電池模組廠 AES-KY(6781-TW)今 (14) 日公布去 (2022) 年財報，受惠電動載具、工業儲能需求熱絡，全年稅後純益 32.18 億元，年增 32.15%，每股稅後純益 37.67 元，雙雙創下歷史新高。

AES-KY 董事會也通過股利分派案，每股擬配發 19 元現金股利，配發率約 50%，預計共發出 16.23 億元的現金，依今日收盤價 773 元推算，殖利率約 2.46%。

AES-KY 去年第四季營收 34.27 億元，季減 15.07%，年增 6.83%，毛利率 37.47%，季增 0.08 個百分點，營益率 25.77%，季減 1.55 個百分點，年增 1.87 個百分點，稅後純益 7.19 億元，季減 21.34%，年增 17.53%，每股稅後純益 8.42 元。

AES-KY 去年全年營收 150.52 億元，年增 30.33%，毛利率 36.98%，年增 0.83 個百分點，營益率 26.24%，年增 0.03 個百分點，稅後純益 32.18 億元，年增 32.15%，每股稅後純益 37.67 元。

展望後市，AES-KY 表示，輕量型電動載具雖受通膨及全球總體經濟影響，但公司將持續尋求成長動能，此外，中大型工業儲能系統電池模組需求仍持續增溫，公司持續擴增新客戶、新產品及市佔率，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。

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