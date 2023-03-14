鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過152.17億美元，ApeCoin(APE)24小時漲幅達0.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格24,226.02美元，24小時漲跌幅+9.05%；以太幣(ETH)現報價格1,664.6美元，24小時漲跌幅+4.66%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達152.17億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.58億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.59億美元。

24小時漲幅：ApeCoin(APE)24小時漲幅0.3%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅0.62%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅0.6%。

24小時跌幅：Liquity(LQTY)24小時跌幅25.5%；CFX(CFX)24小時跌幅24.7%；Threshold(T)24小時跌幅20.1%。

近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅29.1%；Mask Network(MASK)近一週漲幅15.5%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅11.9%。

近一週跌幅：Liquity(LQTY)近一週跌幅37.8%；KAVA(KAVA)近一週跌幅33.2%；INJ(INJ)近一週跌幅31.1%。

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