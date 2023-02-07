盤中速報 - 凡甲(3526)急跌-2.64%報129.5元，成交214張

凡甲(3526-TW)近5分K跌速2.64%，07日09:17報129.5元，成交214張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凡甲(3526-TW)近5日股價上漲4.82%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.63%。櫃買指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+113 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：+59 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+151 張
  • 融券增減：+7 張

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