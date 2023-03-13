外資大買聯電2.3萬張 調節2檔金融股逾萬張

矽谷銀行利空退散，加上美國聯準會可望暫停升息，台股今 (13) 日盤中揮別早盤大跌逾 170 點陰霾，震盪拉高 200 點，終場上漲 34.29 點，收在 15560.49 點。外資今日買超集中在電子權值股，大買聯電 2.3 萬張，金融股則成提款標的，新光金、玉山金均遭調節逾萬張。

觀察三大法人動向，外資轉為買超 43.02 億元，終止連 3 賣，投信買超 22.63 億元，寫下連 16 買，自營商賣超 48.23 億元，連 3 賣，三大法人合計買超 17.55 億元。

期貨方面，外資淨多單增加 4568 口，多單未平倉口數增至 10770 口；投信回補空單 603 口，空單未平倉口數降至 8756 口；自營商增持空單 1098 口，多單未平倉口數降至 8194 口。

外資今日買超集中在電子權值股，大買聯電 2.3 萬張、京元電近 7000 張，華邦電近 6000 張，鴻海超過 5000 張，緯創、群創、康舒、欣興均獲敲進超過 4000 張。傳產股方面，外資買進大成鋼近 7000 張，台驊投控、中興電、裕民、中鴻、華夏、裕隆及中鋼等，同獲青睞。

外資賣超集中金融股，賣超新光金 1.5 萬張、玉山金 1.2 萬張、中信金 8375 張、第一金逾 8000 張、開發金近 8000 張、永豐金近 6000 張，富邦金、上海商銀也同遭調節。外資也大砍陽明 1.7 萬張，華孚、華通、力積電、漢翔及光寶科等，也是外資調節標的。

法人認為，美國金融風暴外溢效應明顯，美股如何牽動台股走勢，有待未來幾天持續觀察，台股 3 月恐面臨較大獲利了結賣壓。