鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過64.04億美元，Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅達6.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格20,372.11美元，24小時漲跌幅+1.24%；以太幣(ETH)現報價格1,461.44美元，24小時漲跌幅+1.61%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達64.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.59億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.13億美元。

24小時漲幅：Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅6.1%；USDC(USDC)24小時漲幅5.3%；DREP(DREP)24小時漲幅4.34%。

24小時跌幅：Liquity(LQTY)24小時跌幅9.19%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅7.52%；PowerPool(CVP)24小時跌幅6.73%。

近一週漲幅：SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅32.2%；達世幣(DASH)近一週漲幅29.1%；FET(FET)近一週漲幅27.2%。

近一週跌幅：KAVA(KAVA)近一週跌幅10.8%；Hashflow(HFT)近一週跌幅4.78%；TKO(TKO)近一週跌幅3.78%。

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