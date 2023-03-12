鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過79.72億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達13.5%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格20,353.32美元，24小時漲跌幅-0.60%；以太幣(ETH)現報價格1,456.77美元，24小時漲跌幅-0.25%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達79.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.32億美元；泰達幣(USDT)24小時成交量達9.06億美元。

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅13.5%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅13.1%；Stargate Finance(STG)24小時漲幅12.5%。

24小時跌幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅6.78%；門羅幣(XMR)24小時跌幅1.46%；波場幣(TRX)24小時跌幅1.33%。

近一週漲幅：SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅32.2%；達世幣(DASH)近一週漲幅29.1%；FET(FET)近一週漲幅27.2%。

近一週跌幅：KAVA(KAVA)近一週跌幅10.8%；Hashflow(HFT)近一週跌幅4.78%；TKO(TKO)近一週跌幅3.78%。

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