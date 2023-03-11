鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過123.48億美元，Stargate Finance(STG)24小時漲幅達10.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格20,125.52美元，24小時漲跌幅+1.08%；以太幣(ETH)現報價格1,438.42美元，24小時漲跌幅+2.45%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達123.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.81億美元；泰達幣(USDT)24小時成交量達18.54億美元。

24小時漲幅：Stargate Finance(STG)24小時漲幅10.3%；CFX(CFX)24小時漲幅10.2%；達世幣(DASH)24小時漲幅9.71%。

24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅37.4%；Liquity(LQTY)24小時跌幅19.5%；INJ(INJ)24小時跌幅15.3%。

近一週漲幅：SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅24.4%；FET(FET)近一週漲幅18.8%；OK幣(OKB)近一週漲幅18.5%。

近一週跌幅：Voyager Token(VGX)近一週跌幅43.3%；PowerPool(CVP)近一週跌幅12.9%；Measurable Data Token(MDT)近一週跌幅11.6%。

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