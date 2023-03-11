〈熱門股〉飛宏周漲20% 股價創逾11年新高

飛宏周漲20% 股價創逾11年新高（圖：鉅亨網資料照）
飛宏周漲20% 股價創逾11年新高（圖：鉅亨網資料照）

電源供應器廠飛宏 (2457-TW) 擁充電樁題材，本周吸引市場買盤搶進，周漲 20.6%，股價創逾 11 年來新高，本周成交量也放大至 36.37 萬張。

飛宏看好，旗下子公司馳諾瓦充電樁布局持續發酵，今年該業務可望成長 2-3 倍，今年殼牌充電樁訂單可望開始出貨，預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成，將成為未來主要成長動能。

充電樁業務躍增吸引市場資金簇擁，飛宏本周上漲逾 2 成，三大法人合計買超 1.61 萬張，外資買超 1.76 萬張，自營商賣超 1484 張。

 
 
 

 

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投組標的成分

  • 40%

    飛宏

    2457

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    王品

    2727

  • 10%

    環科

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  • 10%

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