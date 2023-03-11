〈熱門股〉飛宏周漲20% 股價創逾11年新高

電源供應器廠飛宏 (2457-TW) 擁充電樁題材，本周吸引市場買盤搶進，周漲 20.6%，股價創逾 11 年來新高，本周成交量也放大至 36.37 萬張。
飛宏看好，旗下子公司馳諾瓦充電樁布局持續發酵，今年該業務可望成長 2-3 倍，今年殼牌充電樁訂單可望開始出貨，預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成，將成為未來主要成長動能。
充電樁業務躍增吸引市場資金簇擁，飛宏本周上漲逾 2 成，三大法人合計買超 1.61 萬張，外資買超 1.76 萬張，自營商賣超 1484 張。
電源供應器廠飛宏 (2457-TW) 擁充電樁題材，本周吸引市場買盤搶進，周漲 20.6%，股價創逾 11 年來新高，本周成交量也放大至 36.37 萬張。
飛宏看好，旗下子公司馳諾瓦充電樁布局持續發酵，今年該業務可望成長 2-3 倍，今年殼牌充電樁訂單可望開始出貨，預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成，將成為未來主要成長動能。
充電樁業務躍增吸引市場資金簇擁，飛宏本周上漲逾 2 成，三大法人合計買超 1.61 萬張，外資買超 1.76 萬張，自營商賣超 1484 張。
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.10%
$13,410
原投組報酬率
+27.89%
$12,789
投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
10%
2413
10%