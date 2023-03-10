盤中速報 - 昇達科(3491)急跌-2.04%報168.5元，成交5,696張

昇達科(3491-TW)近5分K跌速2.04%，10日09:40報168.5元，成交5,696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲11.22%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.34%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,042 張
- 外資買賣超：+711 張
- 投信買賣超：+42 張
- 自營商買賣超：+289 張
- 融資增減：+333 張
- 融券增減：+213 張
最新相關新聞
昇達科(3491-TW)近5分K跌速2.04%，10日09:40報168.5元，成交5,696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昇達科(3491-TW)近5日股價上漲11.22%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.34%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.28%
$11,728
原投組報酬率
+8.31%
$10,831
投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
2413
10%
2457
10%