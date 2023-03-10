盤中速報 - 昇達科(3491)急跌-2.04%報168.5元，成交5,696張

昇達科(3491-TW)近5分K跌速2.04%，10日09:40報168.5元，成交5,696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇達科(3491-TW)近5日股價上漲11.22%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.34%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,042 張
  • 外資買賣超：+711 張
  • 投信買賣超：+42 張
  • 自營商買賣超：+289 張
  • 融資增減：+333 張
  • 融券增減：+213 張

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