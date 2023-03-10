盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.06%報80.7元，成交2,025張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.06%，10日09:12報80.7元，成交2,025張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價上漲7.59%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲7.55%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,731 張
- 外資買賣超：+2,540 張
- 投信買賣超：+125 張
- 自營商買賣超：+66 張
- 融資增減：+427 張
- 融券增減：+32 張
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AI優化後報酬率
+33.98%
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原投組報酬率
+25.93%
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投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
2413
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2457
10%