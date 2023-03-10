盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.06%報80.7元，成交2,025張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.06%，10日09:12報80.7元，成交2,025張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

橘子(6180-TW)近5日股價上漲7.59%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲7.55%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,731 張
  • 外資買賣超：+2,540 張
  • 投信買賣超：+125 張
  • 自營商買賣超：+66 張
  • 融資增減：+427 張
  • 融券增減：+32 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.98%

$13,398

原投組報酬率

+25.93%

$12,593

投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    所羅門

    2359

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞