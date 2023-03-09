盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至70.9元，漲幅達7.1%

光頡(3624-TW)09日09:37股價上漲4.7元，報70.9元，漲幅7.1%，成交12,640張。
光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。
近5日股價上漲17.79%，櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,495 張
- 外資買賣超：+544 張
- 投信買賣超：+468 張
- 自營商買賣超：+483 張
- 融資增減：-950 張
- 融券增減：+153 張
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