盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至70.9元，漲幅達7.1%

光頡(3624-TW)09日09:37股價上漲4.7元，報70.9元，漲幅7.1%，成交12,640張。

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。

近5日股價上漲17.79%，櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,495 張
  • 外資買賣超：+544 張
  • 投信買賣超：+468 張
  • 自營商買賣超：+483 張
  • 融資增減：-950 張
  • 融券增減：+153 張

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