盤中速報 - 台燿(6274)急拉2.26%報67.8元，成交2,897張

台燿(6274-TW)近5分K漲速2.26%，09日09:26報67.8元，成交2,897張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價上漲8.55%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,197 張
- 外資買賣超：+2,743 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+454 張
- 融資增減：-178 張
- 融券增減：-14 張
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+37.14%
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原投組報酬率
+28.09%
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投組標的成分
40%
3289
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