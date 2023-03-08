投資意願回溫 2月交易戶數回升至200萬戶以上

台股 2 月月線收紅，散戶交易意願也跟著回升，根據證交所公布最新統計，包括當沖、有交易戶數及自然人交易比重同步增加，其中交易戶數回升至 200 萬戶以上，當沖成交值占比也攀升至 36.65%。

今年 1 月因碰上史上最長的農曆春節假期，影響投資人交投意願，導致 1 月有交易戶數跌破 200 萬戶降至 198 萬 3295 戶，而隨著長假效應淡化，有交易戶數也回升至 260 萬 9368 戶。

至於當沖成交值占比部分，2 月每日平均當沖戶數 8 萬 4997 戶，較 1 月每日平均約有 6 萬 9243 戶，單月增加 1 萬 5754 戶；當沖成交值占比也從 34.76% 攀升至 36.65%。

自然人成交值比重也從 1 月的 53.48% 增加至 60.1%；外資成交比重則從 35.7% 降至 29.57%。

不過定期定額投資金額則略有下滑，1 月定期定額投資金額約 56.60 億元，但 2 月整體定期定額投資金額已降至 50.60 億元。

另外，2 月 ETF 成交值占比約 5.02%，比起 1 月 ETF 成交值占 6.43% 減少；周轉率部分，1 月成交量周轉率約 3.86%，2 月成交量周轉率則攀升至 6.49%。